به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آب‌های سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید؛ لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی، نیازی به مین‌گذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تامین امنیت استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی، با همکاری کشورهای منطقه، قادر به تامین امنیت خلیج فارس می‌باشند و کشورهای فرامنطقه‌ای حق دخالت در این حوزه را ندارند.