مسدود شدن موقت چند پایگاه خبری و یک خبرگزاری

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه - در روز‌هایی که دشمن آمریکایی-صهیونیستی با موشک‌باران و ریختن بمب روی شهر‌ها شرایط را برای زندگی امن و بدون دغدغه برای مردم عادی سلب کرده است همراهی و همصدایی قلیلی از رسانه‌ها، چهره‌های رسانه‌ای، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها، چهره‌های مشهور و یا شناخته شده مورد رصد دقیق قرار گرفته و پس از بررسی در مورد آنها تصمیم‌گیری شده است.

بر همین اساس از روز‌های پیش از آغاز جنگ رمضان به مردم ایران، برخی برخورد‌های مقتضی با افراد همنوا و همصدا با دشمن صورت گرفته و آغاز شده بود.

این برخورد‌ها در حال حاضر ادامه دارد و هر جا که چهره‌ها مرتکب عملی در راستای همراهی و همصدایی با دشمن مردم ایران اسلامی شوند برخورد مناسب با آنها صورت خواهد گرفت.

در همین مورد طی ماه گذشته برخورد‌های قضایی و ارشادی مناسب با قلیلی از رسانه‌ها، چهره‌های رسانه‌ای، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها، چهره‌های مشهور و یا شناخته شده انجام شده است.

پیگیری حقوقی توقیف اموال، تشکیل پرونده قضایی، بازداشت، ممنوع الفعالیت شدن، مسدود شدن موقت برخی پایگاه‌های خبری و یکی از خبرگزاری‌ها و برگزاری جلسات ارشادی از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

در مورد چهره‌ها و شخصیت‌هایی که تاکنون مورد برخورد قرار گرفته‌اند در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در آستانه‌ی سالروز قیام بیست‌ونهم بهمن مردم تبریز (در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۴) فرموده بودند: دستگاه‌های امنیّتی و قضائی موظّفند که آن کسانی را که با دشمن همراهی میکنند، همکاری می‌کنند، هم‌صدایی میکنند ــ چه در عمل، چه در زبان، چه در تحلیل ــ با اینها برخورد قضائی بکنند، برخورد عادلانه بکنند. بنده طرف‌دار سخت‌گیری بیجا نیستم، امّا آسان‌گیری بیجا هم مثل سخت‌گیری بیجا کشور را دچار زیان می‌کند.