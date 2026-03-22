قوه قضاییه اعلام کرد:
مراحل صدور گواهی حصر وراثت
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، مطابق بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۱۱۳ مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۴۰۳ هیئت وزیران، صدور گواهی انحصار وراثت به عهده سازمان ثبت احوال کشور محول کرده است و در تبصره ۳ ماده یک قانون الزام نیز مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف شده یک نسخه از گواهی صادره را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری کند.
۱- سازمان ثبت احوال مکلف است گواهی حصر وراثت را ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات و بدون نیاز به درخواست، صادر و به صورت سامانهای به ورثه ابلاغ کند.
۲-چنانچه وارثی شناسایی نشود یا در صورت محجور بودن هر یک از وراث، گواهی حصر وراثت به دادستان محل ابلاغ میشود.
۳-گواهی حصر وراثت صادره از طرف سازمان ثبت احوال ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است.
۴-رأی هیئت حل اختلاف ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه ذی صلاح است و فرد معترض باید ظرف بیست روز گواهی ثبت اعتراض در دادگاه را به سازمان ثبت احوال اعلام کند.
۵- ایرادهای شکلی و سهو قلم و جا افتادگی کلمات در گواهی حصر وراثت که بر اساس اطلاعات موجود در سامانه قابل رفع باشد به هیئت حل اختلاف ارجاع نمیگردد و سازمان گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به اشخاص مربوط ابلاغ میکند.
۶-در مواردی که هیچ گونه داده یا اطلاعاتی راجع به متوفی در پایگاههای اطلاعاتی سازمان موجود نباشد، سازمان باید ظرف ۲۰ روز، عدم امکان صدور گواهی را به متقاضی اعلام نماید.
۷-در مورد اعلامیههای فوت قبل از اجرای قانون، در صورت درخواست هریک از وراث یا ذی نفعان یا به موجب دستور قضایی، سازمان مکلف است گواهی انحصار وراثت را ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت درخواست یا دستور، صادر کند.