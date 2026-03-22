معاون دفتر پزشکیان خبر داد
حکم سرپرست وزارت اطلاعات صادر شده است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری از صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات ساعتی پس از شهادت وزیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«بلافاصله پس از شهادت حجتالاسلام و المسلمین خطیب، حکم سرپرست وزارت اطلاعات توسط رئیسجمهور صادر و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
اطلاع رسانی در این رابطه در وقت مقتضی انجام خواهد شد.
همه ارکان در جمهوری اسلامی ایران با قوت برقرار است و هیچ کاری بر زمین نمانده است.»