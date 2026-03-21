قالیباف:

آسمان اسراییل بی‌دفاع است

رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: آسمان اسرائیل بی‌دفاع است و به‌نظر می‌رسد زمان اجرای طرح‌های از پیش آماده‌شده فرا رسیده است.

به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: اگر رژیم اسرائیل نتواند موشک‌ها را در منطقه بسیار محافظت شده دیمونا رهگیری کند، از لحاظ عملیاتی نشانه ورود به مرحله جدید نبرد است: آسمان اسرائیل بی‌دفاع است.

در نتیجه، به‌نظر می‌رسد وقت اجرای نقشه‌های بعدی از پیش طراحی شده فرا رسیده است.

نوروز بر ملت ایران مبارک.

 

