به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: اگر رژیم اسرائیل نتواند موشک‌ها را در منطقه بسیار محافظت شده دیمونا رهگیری کند، از لحاظ عملیاتی نشانه ورود به مرحله جدید نبرد است: آسمان اسرائیل بی‌دفاع است.

در نتیجه، به‌نظر می‌رسد وقت اجرای نقشه‌های بعدی از پیش طراحی شده فرا رسیده است.

نوروز بر ملت ایران مبارک.

انتهای پیام/