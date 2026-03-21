سردار موسوی:
تاکتیکها و سامانههای جدید وارد میدان میشوند
کد خبر : 1764321
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: تاکتیکها و سامانههای پرتاب جدید به کار گرفته شده در موجهای پیش رو، فرماندهان آمریکایی صهیونیستی را انگشت به دهان خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سردار مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: «از این لحظه تسلط موشکی فرزندان ایران را بر آسمان سرزمینهای اشغالی اعلام میکنم.
تاکتیکها و سامانههای پرتاب جدید به کار گرفته شده در موجهای پیش رو، فرماندهان آمریکایی صهیونیستی را انگشت به دهان خواهد کرد.
امشب آسمان جنوب سرزمینهای اشغالی ساعتها روشن خواهد ماند.»