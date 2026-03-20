دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با همسر شهید اسفندیاری
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی، به نمایندگی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همسر شهید اسفندیاری از شهدای جاویدالاثر ناوشکن دنا، دیدار و به مقام شامخ این شهید ادای احترام، کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از فرمانده کل ارتش، با همسر شهید ناوباندوم بهمن اسفندیاری از شهدای جاویدالاثر ناوشکن دنا دیدار و سلام و پیام امیر سرلشکر حاتمی را به خانواده این شهید، ابلاغ کرد.
وی در این دیدار، اظهار کرد: بر اساس روایات، پس از شهادت یک رزمنده، خداوند متعال پشتیبان اصلی خانواده شهید خواهد بود و بدون تردید عنایت الهی شامل حال خانوادههای معظم شهدا است.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با تأکید بر وظیفه همگانی در پاسداشت راه شهدا افزود: همه ما وظیفه داریم راه و آرمانهای شهدا را ادامه دهیم و این مسئولیت، یک تکلیف دینی، ملی و اخلاقی برای جامعه است. ما نیز خود را خدمتگزار خانوادههای شهدا میدانیم و درر خدمت این خانوادههای معزز خواهیم بود.
در ادامه این دیدار، همسر شهید ناوباندوم بهمن اسفندیاری با بیان خاطراتی از همسرش گفت: همسرم از سالها پیش آرزوی شهادت داشت. زمانی که هنوز در ابتدای زندگی مشترک بودیم، از آرزوی شهادت صحبت میکرد و آن زمان شنیدن این موضوع برای من سخت بود، اما امروز میدانم که این آرزوی قلبی او بوده است.
وی افزود: ما خانواده شهدا وظیفه داریم پرچمی را که شهدا برافراشتهاند زمین نگذاریم.