خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی در واکنش به تصمیم نخست وزیر انگلیس:

حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهیم کرد

حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهیم کرد
کد خبر : 1764096
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان به تصمیم نخست وزیر انگلیس در خصوص در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش  به تصمیم نخست وزیر انگلیس در خصوص در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران  در شبکه ایکس نوشت: « اکثریت قاطع مردم بریتانیا هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ انتخابی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران ندارند.

آقای استارمر، با نادیده گرفتن خواست مردم خود، با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.

ایران حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهد کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل