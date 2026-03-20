حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهیم کرد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم نخست وزیر انگلیس در خصوص در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: « اکثریت قاطع مردم بریتانیا هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ انتخابی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران ندارند.

آقای استارمر، با نادیده گرفتن خواست مردم خود، با در اختیار قرار دادن پایگاه‌های بریتانیا برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، جان شهروندان بریتانیایی را به خطر می‌اندازد.

ایران حق مشروع خود در دفاع از خویش را اعمال خواهد کرد.»

