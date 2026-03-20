پیام ارتش در پی شهادت سخنگوی سپاه

«وَ لا تَحسَبَنَّ الذینَ قُتِلوُا فی سَبیلِ اللهِ بَل أحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

شهادت، معراج رزمندگان مخلص خداوند است و سالکان الی الله، اوج تقرب به مقام رضوان الهی را در مسیر باب الشهداء جست و جو می‌کنند.

شهادت پر افتخار سردار سرافراز، سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی، سخنگوی شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که با حمله ددمنشانه رژیم سفاک صهیونی پس از سال‌ها مجاهدت و حضور روشنگرانه در عرصه جهاد تبیین و ترویج پیام اقتدار فرزندان غیرتمند ملت در نیروهای مسلح، به مقام رفیع شهادت نائل آمد، به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، آحاد رزمندگان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، ملت مقتدر و مقاوم، خانواده معظم شهید و جامعه رسانه‌ای کشور تبریک و تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، علو درجات این شهید والامقام را مسئلت داریم.»