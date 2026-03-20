پیام ارتش در پی شهادت سخنگوی سپاه
ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا متن پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
«وَ لا تَحسَبَنَّ الذینَ قُتِلوُا فی سَبیلِ اللهِ بَل أحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ
شهادت، معراج رزمندگان مخلص خداوند است و سالکان الی الله، اوج تقرب به مقام رضوان الهی را در مسیر باب الشهداء جست و جو میکنند.
شهادت پر افتخار سردار سرافراز، سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی، سخنگوی شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که با حمله ددمنشانه رژیم سفاک صهیونی پس از سالها مجاهدت و حضور روشنگرانه در عرصه جهاد تبیین و ترویج پیام اقتدار فرزندان غیرتمند ملت در نیروهای مسلح، به مقام رفیع شهادت نائل آمد، به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، آحاد رزمندگان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، ملت مقتدر و مقاوم، خانواده معظم شهید و جامعه رسانهای کشور تبریک و تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، علو درجات این شهید والامقام را مسئلت داریم.»