نگاهداری در یادداشتی تاکید کرد؛
انسانِ ایرانی؛ انسانی والاتر از محاسبه غربی
رییس مرکز پژوهش های مجلس، در یادداشتی با بیان اینکه مردم ایران، ید واحده اند، تاکید کرد که ایران امروز، با همین مردم زنده است.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس در یادداشتی عنوان کرد که این روزها همچون روزها و برهه های سخت گذشته انقلاب باید از شعور سیاسی و تاریخی ملت ایران تقدیر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است؛
مردمی که از منطق سرد تحلیل عبور کردند
در روزهایی که صدای پدافند در آسمان میپیچید و صدای بمب و انفجار گوشها را میخراشد، مردم ایران نشان دادند که فراتر از هر معادلهی ذهنی و هر محاسبهی سرد و تحلیلی میاندیشند. در همان لحظات، آنان با زبان روزه، سفرهی افطارشان را نه در خانه، بلکه در کف خیابان گستردند؛ بیآنکه بیم داشته باشند. بیآنکه تردید کنند. این مردم، هر آنچه در بساط داشتند - نان، خرما، محبت و امید - به میان آوردند تا کنار هم باشند.
دستگاه فکری غرب، انسان را موجودی محاسبهگر میبیند؛ کسی که همیشه میان سود و زیان، میان بقا و خطر، میان امنیت و ریسک حساب میکند. اما انسانِ ایرانی در این آزمونها، معادلات را میشکنند. برای ذهنی که حتی در بعضی مواقع هزینهی شام مهمانش را از او حساب میکشد، قابل درک نیست که چگونه انسانهایی در لحظهی تهدید جان، دست در دست هم میگذارند و در خیابان، سفرههای افطارشان را برای یکدیگر پهن میکنند.
اینجا، ایران نه یک جغرافیا که یک روح است؛ روحی که در لحظههای خطر با ایمان و حضور معنا پیدا میکند.
ملتبودگی ایرانیان
این روزها همچون روزها و برهه های سخت گذشته انقلاب باید از شعور سیاسی و تاریخی ملت ایران تقدیر کرد. از آنان که بین میراث شادی چهارشنبهسوری دیروز و عزای امروز ملوانان، سمت درست را شناختند. از کسانی که بین دعوت دشمنان و حفظ وطن، باز هم ایران را برگزیدند.
این تشکر از مردم، یک تعارف سیاسی نیست؛ یک ادای دین است. ادای دِینی به ملتی که در سختترین لحظات، عقل اجتماعی و حس جمعی خود را حفظ کرده و نشان داده است که وطن برایش فقط خاک نیست، بلکه جان، آینده و عزت است.
یاد باید کرد از آن ایرانیانی که شاید در روزگاری دل به پهلوی بسته بودند، اما در بزنگاه حساس، میان «ایران» و «پهلوی» انتخابی هوشمندانه کردند. آنان کشور را مقدم دانستند و نشان دادند که ریشهی علاقهشان هنوز در خاک این سرزمین است، نه در بازیهای رسانهای مزدوران و ویرانطلبان.
این ملت، حساب وطندوستان را از حساب خائنان جدا کرد؛ کاری که بسیاری از تحلیلگران خارجی هنوز قدرت تحلیل و چرایی آن را ندارند.
همه صداها: ایران
امروز، فارغ از گرایشهای سیاسی، قومیتی و حتی فرهنگی، باید یک واقعیت را باور کنیم؛ مردم ایران، ید واحدهاند. دشمنان تلاش دارند چهرهی ملت را چندپاره جلوه دهند، اما آنچه در خیابانهای این روزها دیده شد، همدلی فراتر از هر گونه اختلاف بود. ایران یعنی همین مردم؛ با همه تفاوتهایشان، با همه دردهایشان، اما با یک قلب مشترک.
به خاطر همین ظرفیتهاست که مسئولان این چنین بر این مردم که صاحبان واقعی کشور هستند؛ تکیه میکنند و همدلانه با آنها امور را پیش میبرند. در فردای بعد از جنگ باید توجه کنیم مردمی که در سختیها چنین وفاداری نشان میدهند، سزاوار توجه بیشتر و مشارکت واقعی در ساختن آیندهاند. توسعهی آیندهی ایران باید بر فهم مردم و مشارکت آنها بنا شود.
ایران امروز، با همین مردم زنده است؛ با ملتی که به جای محاسبه، ایمان میورزد و به جای ترس، عمل میکند.
مردم ایران نه فقط موضوع تحلیلاند، بلکه خود تحلیل را دگرگون کردهاند. آنان نشان دادهاند که روح ایرانی، از جنس حساب نیست؛ از جنس ایثار و همدلی است. ایران را همین مردم ساختهاند و ایران را همین مردم نگه خواهند داشت.