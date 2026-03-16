نرخ زکات فطریه امسال اعلام شد

رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی گفت: نرخ زکات فطریه رمضان ۱۴۴۷ براساس نرخ گندم، برنج وارداتی و برنج ایرانی محاسبه و اعلام شده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمود فلاح‌زاده گفت: برای اعلام میزان زکات فطریه، قیمت یک صاع (حدود ۳ کیلو) گندم، برنج وارداتی و برنج ایرانی برای پرداخت زکات فطره در استان‌های مختلف کشور با همکاری دبیرخانه شورای مرکزی زکات دریافت شده است و براساس آن و طبق نظر مراجع تقلید، حداقل زکات فطریه امسال به ازای هر نفر و براساس نرخ گندم، ۲۰۰ هزار تومان، براساس برنج وارداتی ۵۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: این نرخ در استان‌های مختلف کمی متفاوت است و مبنای پرداخت زکات فطریه می‌تواند حداقل نرخ اعلامی و یا نرخ گندم و برنج در هر استان باشد.
 
 
 

 

