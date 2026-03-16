اعلام اسامی شهدا، شهدای جاویدالاثر و مجروحان ناو دنا
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، اسامی شهدا، شهدای جاویدالاثر و مجروحان ناو دنا که در راه بازگشت از رزمایش بینالمللی «میلان ۲۰۲۶» هند، هدف زیر دریایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت، به تفکیک، بدین شرح است:
بر اساس این گزارش، در این حمله ناجوانمردانه، 104 نفربه شهادت رسیدند که ۲۰ نفر مفقودالاثر هستند؛ ۳۴ نفر از دریادلان این ناو نیز مجروح شدند.