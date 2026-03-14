سخنگوی وزارت دفاع:
راه و مکتب امیر شهید نصیرزاده ادامه دارد
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد امیر سرلشکر شهید خلبان نصیرزاده گفت: راه و مکتب این فرمانده شهید ادامه دارد و برای همرزمان، فرماندهان و همکاران او در نیروهای مسلح و وزارت دفاع تعهدآور و مسئولیتآفرین است.
به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایینیک در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین تشییع و تدفین شهید امیر نصیرزاده در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) اظهار کرد: امروز رزمندگان اسلام و ملت ایران در میدان، با هدایت و راهبری ولایی عملیاتها را تا مجازات سخت دشمن، ریشهکن کردن تهدیدات و تسلط بر دشمن ادامه خواهند داد.
وی افزود: دشمن اکنون در سراشیبی بنبست، گرفتاری و شکستهای سنگین قرار گرفته و امثال امیر نصیرزاده برای تکمیل زنجیره شکستهای دشمن تلاش کردند.
به گفته وی، عملیات رزمندگان اسلام با رهبری جوان و فرمانده معظم کل قوا و پشتیبانی ملت ایران استمرار خواهد داشت.
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به ویژگیهای شخصیتی این فرمانده شهید گفت: امیر نصیرزاده از فرماندهان شجاع، ولایتمدار، مدیر و مدبر و برخوردار از هوش و استعداد بالا بود که در طول بیش از چهار دهه خدمت، مسئولیتهایی از خلبانی تا فرماندهی نیروی هوایی، جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع را با روحیهای جهادی، سادهزیستی و مردممداری بر عهده داشت.
سردار طلایینیک خاطرنشان کرد: امیر نصیرزاده همواره آرزوی شهادت داشت و سرانجام به این فیض بزرگ نائل آمد. او را باید در کنار وزرای شهید پیشین همچون مصطفی چمران، جواد فکوری و موسی نامجو و شمخانی از چهرههای برجستهای دانست که با روحیه جهادی و ولایتمداری در مسیر خدمت صادقانه گام برداشتند.
وی تأکید کرد: همکاران و همرزمان در وزارت دفاع با روحیهای بالا آماده پشتیبانی از نیروهای مسلح و ادامه عملیاتها تا ریشهکن شدن تهدیدات، مجازات سخت دشمن و تحقق حقوق ملت ایران هستند.
سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: تکلیف امروز ملت ایران، ادامه مسیر شهدای عزیز و تکمیل زنجیره شکستهای دشمن است و رزمندگان اسلام با پشتیبانی ملت و فرماندهی جدید، مسیر مقابله با دشمنان متجاوز را با قدرت ادامه خواهند داد.