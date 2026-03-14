به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) بدین شرح است:

ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه های نظامی خود در منطقه در پناه بنادر و اسکله ها و در مخفیگاه های شهرهای کشور امارات،جزیره ایرانی بو موسی و بخشی از جزیره خارک را هدف موشک های خود قرار داده است.

به سران امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد .

از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می خواهیم نسبت به تخلیه بنادر ، اسکله ها و مخفیگاه آمریکایی ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد.