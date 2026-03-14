سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پاسخ به تجاوز آمریکا به خارک و بوموسی:

مبدأ شلیک موشک های دشمن در امارات را هدف می‌گیریم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونی به جزایر خارک و بوموسی حق مشروع خود می‌دانیم مبدأ شلیک موشک های دشمن در برخی شهرهای امارات را هدف قرار دهیم.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) بدین شرح است:

ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه های نظامی خود در منطقه در پناه بنادر و اسکله ها و در مخفیگاه های شهرهای کشور امارات،جزیره ایرانی بو موسی و بخشی از جزیره خارک را هدف موشک های خود قرار داده است.

به سران امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد .

از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می خواهیم نسبت به تخلیه بنادر ، اسکله ها و مخفیگاه آمریکایی ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. 

