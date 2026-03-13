پیام قدردانی وزیر کشور از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر مومنی ضمن قدردانی از حضور مسئولانه و هوشمندانه مردم در راهپیمایی روز قدس امسال افزود: آنچه امروز در راهیپمایی تهران مشاهده کردم، عزم راسخ مردم در حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور بود. گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور بیانگر حضور پرشورتر و معنادار مردم با بصیرت ایران اسلامی در تمام شهرهای کشور، علی رغم تهدید نظامی خارجی و سرمای هوا بود.

وی اضافه کرد: امروز حضور مسئولان ارشد کشور دوشادوش ملت بزرگ ایران جلوه‌ای از قدرت ایرانیان را به نمایش گذاشت و حضور متفاوت رییس جمهور محترم نیز، تحسین همگان را به دنبال داشت. مومنی تصریح کرد: دشمنان ایران بجای اصرار بر خطای محاسباتی خود، چشمان خود را بر واقعیات ایران باز کنند. وزیر کشور این حضور غیرتمندانه را بیعت با رهبر معظم انقلاب و خنثی کننده توطئه دشمنان دانست و تصریح کرد: حتی حمله کور دشمن در نزدیکی مسیر راهیپمایی تهران، خللی در عزم و اراده مردم در صحنه ایجاد نکرد.

