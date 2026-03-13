گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و هند

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای هندی را در جریان آخرین وضعیت ناشی از تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن بر ثبات و امنیت منطقه و جهان قرار داد و بر اراده راسخ دولت و مردم و نیروهای مسلح کشورمان برای اعمال حق مشروع دفاع از خود در مقابل متجاوزان تاکید کرد.

عراقچی بر لزوم محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران از سوی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تاکید کرد و با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه بریکس به عنوان مجمعی برای توسعه همکاری‌های چندجانبه، ایفای نقش سازنده این نهاد را در مقطع کنونی برای حمایت از ثبات و امنیت منطقه و جهان ضروری دانست.

وزیر امور خارجه هند در این تماس با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، همچنین اهمیت یافتن راهی برای تقویت ثبات و امنیت پایدار در منطقه را بعنوان یک نیاز جمعی مورد تاکید‌ قرار داد.

