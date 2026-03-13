دعوت شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت برای حضور در روز قدس
دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن این دعوتنامه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
امسال ملت بزرگ ایران اسلامی در شرایطی آماده به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس میشوند که نظام سلطه جوی قرونوسطایی و مدعی هژمونی پس از فشار حداکثری اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و نقض معاهدات بینالمللی تمامی ابزارهای خود را با حمله ددمنشانه به میهن اسلامی بکار گرفتند، اما در تقابل با ایران و در برابر ایمان و اراده ملت و رشادت سربازان جان برکفش سیلی محکمی خوردهاند.
در این برهه حساس، و در مواجهه با دشمن آمریکایی، صهیونیستی، وحدت و همدلی و انسجام اسلامی در محکومیت جنایات بیسابقه رژیم جعلی اسراییل از هر زمانی واجبتر است.
دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهلسنت در آستانه این روز بزرگ به نشانه ادامه تداوم مسیر روشن آزادیخواهی و استقلال، برگرفته از دیدگاه آیتالله خامنهای، شهید راه دفاع از آرمان قدس، از همه مسلمانان به ویژه علما و روحانیون اهلسنت دعوت مینماید تا با حضور دشمن شکن و با شکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن پاسداشت خون رهبر شهید انقلاب، یاران شهیدش و سایر شهدای دفاع از آرمانهای اسلامی، در نخستین لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، بار دیگر باعث یأس و نا امیدی بیش از پیش دشمنان اسلام شوند.