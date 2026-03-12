واکنش قالیباف به تلاش سناتور جنگ‌طلب آمریکایی برای استفاده از دختران و پسران آمریکایی در جنگ

رئیس مجلس در واکنش به تلاش سناتور جنگ‌طلب آمریکایی برای استفاده از دختران و پسران آمریکایی در جنگ، گفت: او میلیون‌ها دلار گرفته تا جوانان آمریکایی را فدای توهمات نتانیاهو کند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود به زبان انگلیسی به تلاش سناتور جنگ طلب آمریکایی واکنش نشان داد. 

دکتر قالیباف در واکنش به تلاش لیندسی گراهام سناتور جنگ‌طلب آمریکایی که اخیرا گفته «به کارولینای جنوبی میرم و از مردم می‌خوام پسرها و دخترهاشون رو به جنگ در خاورمیانه بفرستند»، با اشاره به ۴.۶ میلیون دلاری که گراهام از لابی صهیونیستی آیپک دریافت کرده، در شبکه ایکس نوشت: «میلیون‌ها دلار از لابی جنگ‌طلب اسرائیل دریافت کرده تا پسران و دختران آمریکایی را فدای توهمات نتانیاهو کند! #اول_اسرائیل».

