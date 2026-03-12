پزشکیان در گفت و گو با نارندرا مودی:
بررسی ابعاد تجاوز نظامی به ایران و تأکید بر ضرورت توقف فوری تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران و جناب آقای «نارندرا مودی»، نخستوزیر جمهوری هند، در گفتوگویی تلفنی پیرامون آخرین تحولات پس از حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای آن به رایزنی پرداختند.
رئیسجمهور در این تماس، از مواضع متعادل و سازنده هند در عرصه بینالمللی و تلاش برای کاهش تنشها قدردانی نمود و خاطرنشان کرد: در حالی که ایران در مسیر مذاکره با آمریکا و حل موضوعات از طریق دیپلماسی قرار داشت، حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داد؛ تجاوزی که برخلاف قواعد بینالمللی و حقوق بشردوستانه بود و منجر به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی و ۱۶۸ دانشآموز بیگناه در مدرسهای در میناب گردید. رهبر شهید علاوه بر جایگاه رهبری سیاسی، رهبر معنوی مسلمانان جهان بود و خونخواهی ایشان حق مسلم امت اسلامی است.
پزشکیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و تمایلی به ادامه آن ندارد، اما بر اساس حق دفاع مشروع، پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه را که مبدأ حمله بودند، هدف قرار داد.
رئیسجمهور با محکومیت شدید ترور افراد بیگناه توسط رژیم صهیونیستی به عنوان نمونه بارز تروریسم دولتی، اظهار داشت: ایران علاقهمند به ایجاد ناامنی در منطقه نیست و با وجود جنایات اخیر در هدف قرار دادن زیرساختها، همچنان به گسترش تعاملات با هند و کشورهای دوست در چارچوب سازمانهایی همچون بریکس و شانگهای متعهد است و بر ضرورت ایفای نقش فعال بریکس برای صیانت از صلح، ثبات و امنیت منطقه تأکید ورزید.
جناب آقای «نارندرا مودی»، نخستوزیر هند نیز نگرانی عمیق خود از تنشها در خاورمیانه را ابراز داشت و تأکید کرد: هند دوست ایران است؛ دهلینو حداکثر تلاش خود را برای ایفای نقش در مسیر دیپلماسی به کار خواهد گرفت و تشدید درگیری به نفع هیچ طرفی نیست.
نخستوزیر هند با ابراز تأسف از وقوع جنگ در ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد سال جدید شمسی و عید نوروز نویدبخش آرامش، صلح و ثبات در منطقه باشد و مسائل از مسیر گفتوگو و دیپلماسی حل شود.