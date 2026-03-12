به گزارش ایلنا،در جریان بازدید از داروخانه ۱۳ آبان و در پی مشاهده مشکلاتی در روند تایید برخی نسخه‌های دارویی، محمدجعفر قائم‌پناه در تماس تلفنی با محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تسهیل در نسخه‌هایی که نیاز به تأییدیه دارند را پیگیری کرد.

در این گفت‌وگو، ناصحی اعلام کرد: الزام دریافت تاییدیه برای نسخه‌هایی که پیش‌تر نیازمند تایید بودند، برداشته شده است. با این حال قائم‌پناه با اشاره به حضور خود در داروخانه ۱۳ آبان تاکید کرد که در عمل این موضوع هنوز محقق نشده و همچنان برخی نسخه‌ها نیازمند تاییدیه هستند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه دستور داد: روند تایید نسخه‌ها هرچه سریع‌تر تسهیل و موانع موجود برطرف شود.

وی همچنین تاکید کرد: در شرایط فعلی، افزایش تردد مردم برای دریافت تأییدیه به صلاح نیست و لازم است فرآیندها به گونه‌ای اصلاح شود که مردم بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری خدمات دارویی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

