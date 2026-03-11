قتل عام فرشتگان کوچک ایرانی در میناب جنایتی نابخشودنی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار فیلم هدف قرار گرفتن دبستان شجره طیبه میناب با موشک تاماهاک توسط متجاوزان آمریکایی نوشت: قتل عام فرشتگان کوچک ایرانی در میناب جنایتی نابخشودنی است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار فیلم هدف قرار گرفتن دبستان شجره طیبه میناب با موشک تاماهاک توسط متجاوزان آمریکایی نوشت:
حمله به دبستان شجره طیبه به دو موشک تاماهاک آمریکایی که ۱۶۸ فرشته کوچک ایرانی را در شهر میناب در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ قتلعام کرد.
یک جنایت جنگی فاحش و نابخشودنی که نباید بدون مجازات بماند.