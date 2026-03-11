سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا:

حادثه بندر صلاله عمان مشکوک و درحال بررسی است

کد خبر : 1761316
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) اعلام کرد: حادثه‌ای که در بندر صلاله کشور دوست، همسایه و برادر عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد؛ جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام است.

به گزارش ایلنا، به نقل  از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


موج ۴۰ عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک یا امیرالمومنین علیه السلام، با شلیک موشک‌های قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح علیه اهدافی در تل‌آویو، اراضی اشغالی قدس، حیفا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، همچون الازرق و الخرج به‌صورت مشترک با نیروهای مقاومت اسلامی انجام شد.

در ادامه سلسله سرنگونی پهپادهای متخاصم دشمن، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیش یک فروند پهپاد ام‌کیو ناین آمریکایی را در منطقه عمومی کرمان هدف قرار داد.

ضمن آنکه حادثه‌ای که در بندر صلاله کشور دوست، همسایه و برادر عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد؛ جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است.

امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام می‌باشد.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

