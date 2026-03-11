خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

‌تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ کشورها یک خواب بدون تعبیر است

کد خبر : 1761258
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: ‌تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ی کشورها یک خواب بدون تعبیر است.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: 

«تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ی کشورها یک خواب بدون تعبیر است.

توهم ترامپ هم برای تغییر نقشه ایران در مواجه با تمدن و ساختار عمیق تاریخی، فرهنگی ایرانی و روح جمعی سلحشور، شهادت‌طلب و حماسی ایرانیان شکست خواهد خورد. 

‌ روایت امیر مومنان (شهید ماه رمضان) نیز همین است که:  "خداوند را به وسیله فسخ‌شدن تصمیم‌ها، گشوده‌شدن گره‌ها و نقض اراده‌ها شناختم. "

دکتر پزشکیان، وزرا و اعضای دولت، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و نیروهای خدماتی_امدادی در همه عرصه‌ها ⁧پای کار مردم⁩ هستند. مردم در خیابان‌ها ⁧برای ایران⁩ حضور فعال و شجاعانه دارند. 

نیروهای جان برکف مسلح، امان از دشمن بریده‌اند. پلیس و بسیج مردمی امنیت خیابان‌ها را در دست دارد‌. همه ما تا پای جان پای ایران ایستاده‌ایم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل