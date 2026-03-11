‌تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ کشورها یک خواب بدون تعبیر است

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت:

«تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ی کشورها یک خواب بدون تعبیر است.

توهم ترامپ هم برای تغییر نقشه ایران در مواجه با تمدن و ساختار عمیق تاریخی، فرهنگی ایرانی و روح جمعی سلحشور، شهادت‌طلب و حماسی ایرانیان شکست خواهد خورد.

‌ روایت امیر مومنان (شهید ماه رمضان) نیز همین است که: "خداوند را به وسیله فسخ‌شدن تصمیم‌ها، گشوده‌شدن گره‌ها و نقض اراده‌ها شناختم. "

دکتر پزشکیان، وزرا و اعضای دولت، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و نیروهای خدماتی_امدادی در همه عرصه‌ها ⁧پای کار مردم⁩ هستند. مردم در خیابان‌ها ⁧برای ایران⁩ حضور فعال و شجاعانه دارند.

نیروهای جان برکف مسلح، امان از دشمن بریده‌اند. پلیس و بسیج مردمی امنیت خیابان‌ها را در دست دارد‌. همه ما تا پای جان پای ایران ایستاده‌ایم.»

