‌تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشه‌ کشورها یک خواب بدون تعبیر است

رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشهی کشورها یک خواب بدون تعبیر است.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت:
«تاریخ روایتگر این واقعیت است که توهم مهندسی و تغییر نقشهی کشورها یک خواب بدون تعبیر است.
توهم ترامپ هم برای تغییر نقشه ایران در مواجه با تمدن و ساختار عمیق تاریخی، فرهنگی ایرانی و روح جمعی سلحشور، شهادتطلب و حماسی ایرانیان شکست خواهد خورد.
روایت امیر مومنان (شهید ماه رمضان) نیز همین است که: "خداوند را به وسیله فسخشدن تصمیمها، گشودهشدن گرهها و نقض ارادهها شناختم. "
دکتر پزشکیان، وزرا و اعضای دولت، نیروی انتظامی، شهرداریها و نیروهای خدماتی_امدادی در همه عرصهها پای کار مردم هستند. مردم در خیابانها برای ایران حضور فعال و شجاعانه دارند.
نیروهای جان برکف مسلح، امان از دشمن بریدهاند. پلیس و بسیج مردمی امنیت خیابانها را در دست دارد. همه ما تا پای جان پای ایران ایستادهایم.»