جزییات عملیات نیروهای مسلح در موج سیوپنجم عملیات وعدهصادق۴
به گزارش ایلنا سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح جزئیات عملیات نیروهای مسلح در موج سیوپنجم عملیات وعدهصادق۴ پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم
شلیک منظومه هدفمند موشکهای قدرتمند و راهبردی «قدر، عماد، خیبر و فتاح» در موج سیوچهارم عملیات وعدهصادق۴، با رمز مبارک «یا علی بن ابیطالب علیه السلام»، میدان جنگ با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را وارد مرحله جدیدی ساخت.
محل تجمع سربازان آمریکایی در ۲ پایگاه الظفره و الجفیر، با شلیک موشکهای هوافضای سپاه و جلوداری پهپادهای تهاجمی مورد هدف موثر قرار گرفتند.
پایگاههای نظامی واقع در شمال اراضی اشغالی فلسطین، بهویژه پایگاه هوایی «رامات دیوید» و فرودگاه غیرنظامی در حیفا و پرتابگرهای موشکی پنهانشده ارتش رژیم در بنیبراک در شرق تلآویو، مورد اصابت موشکهای قدرتمند ایرانی قرار گرفتند.
️تلاش نامتعارف، غیرمشروع و غیرقانونی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، در تهاجم به زیرساختهای ایران و کشتار غیرنظامیان، بیپاسخ نخواهد ماند.
ساعاتی پیش موج سیوپنجم عملیات وعدهصادق۴ در شب شهادت مولی الموحدین با رمز مبارک یا حیدر کرار با شلیک موشکهای راهبردی فتاح، خیبرشکن و خرمشهر، بهسمت اهدافی در تلآویو، بیتشمش قدس اشغالی و پایگاههای آمریکای جنایتکار اجرا شد.
ساعاتی پیش نیز یک فروند پهپاد هرمس-۹۰۰ مسلح، در ایلام، توسط سامانههای نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدند.
بانک اهداف ایران برای حمله به منابع نظامی و زیرساختیِ آمریکا و رژیمصهیونیستی در منطقه، ۱۰ برابرِ اهداف در اختیار دشمنانِ ناتوان است.
اکنون، روز و شبشان در کلمات آژیر، فرار و پناهگاه محدود شده است.
رهایشان نمیکنیم.
و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم