موج ۳۶ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، موج ۳۶ عملیات وعده صادق ۴ در شب شهادت مولی الموحدین امام المتقین به یاد شهدای این جنگ تحمیلی بارمز یا علی ابن ابی طالب علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی و پایگاه‌های ارتش تروریست امریکا به صورت ترکیبی از امواج موشکهای قدر، عماد و خیبر شکن و پهپادهای انهدامی به اجرا درآمد.