سردار شکارچی:

دشمن در پی جنایات دیروز و امروز در تهران باید منتظر ضربات مهلک ما باشد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: دشمن صهیونی - آمریکایی زیر ضرب نیروهای مسلح تلفات سنگینی داده و چون توان مقابله با ارتش و سپاه را ندارد مردم ایران را هدف قرار میدهد.

به گزارش ایلنا، سردار شکارچی گفت: به دلیل استیصال ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که توان مقابله با نیروهای مسلح ایران را ندارند و هر روز زیر ضرب هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح ما تلفات سنگینی می‌بینند، مردم، زنان و کودکان معصوم را به خاک و خون می‌کشند.

وی ادامه داد: دیروز و امروز دو نوع جنایت وحشیانه در تهران انجام شد و دشمن صهیونی-آمریکایی باید منتظر ضربات کوبنده و مهلک ما در پاسخ به حمله به منازل مسکونی باشد. به زودی این حملات تلافی می‌شوند و ضربات بسیار مهلکی بر پیکره آن‌ها وارد خواهد شد.

سخنگوی ارشد نیروهای  مسلح گفت: از مردم مسلمان منطقه می خواهیم مخفیگاه‌های آمریکایی‌ها را نشان دهند تا آسیبی به خودشان نرسد و سپر ارتش متجاوز آمریکا نشوند تا ما بتوانیم قوی‌تر شر آن‌ها را از منطقه کوتاه کنیم.

 

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل