سردار شکارچی:
دشمن در پی جنایات دیروز و امروز در تهران باید منتظر ضربات مهلک ما باشد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: دشمن صهیونی - آمریکایی زیر ضرب نیروهای مسلح تلفات سنگینی داده و چون توان مقابله با ارتش و سپاه را ندارد مردم ایران را هدف قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، سردار شکارچی گفت: به دلیل استیصال ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که توان مقابله با نیروهای مسلح ایران را ندارند و هر روز زیر ضرب هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح ما تلفات سنگینی میبینند، مردم، زنان و کودکان معصوم را به خاک و خون میکشند.
وی ادامه داد: دیروز و امروز دو نوع جنایت وحشیانه در تهران انجام شد و دشمن صهیونی-آمریکایی باید منتظر ضربات کوبنده و مهلک ما در پاسخ به حمله به منازل مسکونی باشد. به زودی این حملات تلافی میشوند و ضربات بسیار مهلکی بر پیکره آنها وارد خواهد شد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: از مردم مسلمان منطقه می خواهیم مخفیگاههای آمریکاییها را نشان دهند تا آسیبی به خودشان نرسد و سپر ارتش متجاوز آمریکا نشوند تا ما بتوانیم قویتر شر آنها را از منطقه کوتاه کنیم.