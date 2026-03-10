دشمن در پی جنایات دیروز و امروز در تهران باید منتظر ضربات مهلک ما باشد

به گزارش ایلنا، سردار شکارچی گفت: به دلیل استیصال ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی که توان مقابله با نیروهای مسلح ایران را ندارند و هر روز زیر ضرب هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح ما تلفات سنگینی می‌بینند، مردم، زنان و کودکان معصوم را به خاک و خون می‌کشند.

وی ادامه داد: دیروز و امروز دو نوع جنایت وحشیانه در تهران انجام شد و دشمن صهیونی-آمریکایی باید منتظر ضربات کوبنده و مهلک ما در پاسخ به حمله به منازل مسکونی باشد. به زودی این حملات تلافی می‌شوند و ضربات بسیار مهلکی بر پیکره آن‌ها وارد خواهد شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: از مردم مسلمان منطقه می خواهیم مخفیگاه‌های آمریکایی‌ها را نشان دهند تا آسیبی به خودشان نرسد و سپر ارتش متجاوز آمریکا نشوند تا ما بتوانیم قوی‌تر شر آن‌ها را از منطقه کوتاه کنیم.