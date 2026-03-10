بقایی خطاب تیم فوتبال بانوان:

ایران با آغوش باز منتظر شماست! به خانه برگردید...

سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به تیم فوتبال بانوان در شبکه ایکس نوشت: ایران با آغوش باز منتظر شماست! به خانه برگردید...

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی فریبکارانه آمریکا و استرالیا برای ترساندن اعضای تیم فوتبال بانوان ایرانی و وادار کردن آنها به درخواست پناهندگی سیاسی از استرالیا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

آنها ۱۷۰ دختر معصوم دبستانی ما را در یک حمله دو مرحله‌ای با موشک تاماهاک در شهر میناب کشتند و حالا به دنبال گروگان گرفتن بانوان ورزشکار ما به اسم «نجات آنها» هستند.

عجب نفاق و وقاحتی!!

به بانوان عزیز میهن‌مان در تیم فوتبال بانوان عرض می‌کنم: ایران با آغوش باز منتظر شماست. نگران نباشید. به خانه برگردید.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
