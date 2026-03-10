ایران با آغوش باز منتظر شماست! به خانه برگردید...

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی فریبکارانه آمریکا و استرالیا برای ترساندن اعضای تیم فوتبال بانوان ایرانی و وادار کردن آنها به درخواست پناهندگی سیاسی از استرالیا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

آنها ۱۷۰ دختر معصوم دبستانی ما را در یک حمله دو مرحله‌ای با موشک تاماهاک در شهر میناب کشتند و حالا به دنبال گروگان گرفتن بانوان ورزشکار ما به اسم «نجات آنها» هستند.

عجب نفاق و وقاحتی!!

به بانوان عزیز میهن‌مان در تیم فوتبال بانوان عرض می‌کنم: ایران با آغوش باز منتظر شماست. نگران نباشید. به خانه برگردید.

انتهای پیام/