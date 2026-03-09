سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اعلام کرد؛
فرار نظامیان آمریکایی از پایگاه العدیری کویت
کد خبر : 1760385
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد پس از حمله موشکی و پهپادی به «پایگاه بالگردی العدیری» کویت، منابع آگاه از «خروج سراسیمه» نظامیان آمریکایی از این پایگاه خبر دادند.
به گزارش ایلنا، این عملیات تهاجمی بامداد امروز با پهپادهای انهدامی و موشکهای کروز انجام شده است.
سپاه پاسداران این عملیات را «بسیار کلیدی» توصیف کرده که نقشههای عملیاتی دشمن را شکست داده است.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد در این تهاجم، ۱۱ هدف بسیار مهم در پایگاه العدیری مورد اصابت قرار گرفته است.
از جمله اهداف منهدم شده، مخازن سوخت و مخازن گاز پایگاه، رمپ بالگردهای امریکایی و اماکن لجستیک و پشتیبانی، تأسیسات زیرساختی پایگاه اعلام شده است.