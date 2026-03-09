با انتشار پیامی صورت گرفت؛
بیعت فرماندهی کل انتظامی کشور با رهبر جدید ایران
فرماندهی کل انتظامی کشور در پی انتخاب حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای بهعنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، با صدور بیانیهای مراتب بیعت خالصانه خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری؛ فرماندهی کل انتظامی کشور طی بیانیهای ضمن تبریک این انتخاب شایسته به محضر مبارک حضرت ولیعصر( عج)، ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان مراتب بیعت خالصانه و تا پای جان را با فرمانده کل قوا اعلام نموده و تأکید مینماید که همچون دوران رهبری امام امت و قائد شهید ،گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهند بود.