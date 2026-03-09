خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با انتشار پیامی صورت گرفت؛

بیعت فرماندهی کل انتظامی کشور با رهبر جدید ایران

بیعت فرماندهی کل انتظامی کشور با رهبر جدید ایران
کد خبر : 1760088
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی کل انتظامی کشور در پی انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، با صدور بیانیه‌ای مراتب بیعت خالصانه خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری؛ فرماندهی کل انتظامی کشور طی بیانیه‌ای ضمن تبریک این انتخاب شایسته به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر( عج)، ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان مراتب بیعت خالصانه و تا پای جان را با فرمانده کل قوا اعلام نموده و تأکید می‌نماید که همچون دوران رهبری امام امت و قائد شهید ،گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل