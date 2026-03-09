بیعت فرماندهی کل انتظامی کشور با رهبر جدید ایران

به گزارش ایلنا، در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه زمان و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری؛ فرماندهی کل انتظامی کشور طی بیانیه‌ای ضمن تبریک این انتخاب شایسته به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر( عج)، ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان مراتب بیعت خالصانه و تا پای جان را با فرمانده کل قوا اعلام نموده و تأکید می‌نماید که همچون دوران رهبری امام امت و قائد شهید ،گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهند بود.

انتهای پیام/