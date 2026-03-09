معتمدیان افزود: با وجود وسعت این حملات، ما در حالت آماده‌باش کامل بودیم و در مورد زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای شهروندان ایرانی در تمام زمینه‌ها مشکلی نداریم و در این چارچوب کار می‌کنیم و با وجود تمام تبلیغاتی که دشمنان علیه ما انجام می‌دهند، ما در این زمینه در حالت آماده‌باش کامل هستیم.

استاندار تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در این مرحله مشکلی در زیرساخت‌ها ندارید؟ و با توجه به اینکه روز گذشته شاهد هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و مخازن نفت در تهران بودیم میزان آسیب این مخازن تا چه حد بوده و این موضوع چه تأثیری بر ذخایر استان تهران و همچنین نیازهای شهروندان داشته است، اظهار کرد: شب گذشته، زیرساخت‌های مربوط به مخازن سوخت و نفت در استان تهران مورد هدف قرار گرفت و باید اشاره کنم که این انبارها و مخازنی که هدف قرار گرفته‌اند، در بافت شهری تهران و نزدیک مناطق مسکونی قرار دارند و برای خدمات شهری در نظر گرفته شده‌اند.

مقام عالی دولت در استان تهران افزود: این مخازن نفت، مربوط به خدمات شهری هستند و اهداف نظامی نیستند و متأسفانه این موضوع باعث ایجاد مشکلی برای شهروندان شده است.

معتمدیان گفت: همانطور که در تصاویر مشخص است، دود غلیظی از این مخازن بلند می‌شود که یک مشکل زیست‌محیطی خاص برای شهروندانی که از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند ایجاد کرده و این یک جنایت علیه بشریت است که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ما انجام می‌شود.

استاندار تهران افزود: ما قبلاً سناریوهای مختلفی را پیش‌بینی کرده بودیم و برای تمام سناریوها آماده‌ایم و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.