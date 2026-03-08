گفتوگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آذربایجان
روسای جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در خصوص آخرین تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه به صورت تلفنی گفتوگو کردند
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران و الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان شامگاه یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ در خصوص آخرین تحولات منطقه به صورت تلفنی گفتوگو کردند
رئیسجمهور در این گفتوگو از بازدید رئیسجمهور آذربایجان از سفارت کشورمان برای ابراز تسلیت به خاطر شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله سید علی خامنهای و بسیاری از غیرنظامیان و همچنین از قصد او برای ارائه کمکهای بشردوستانه به ایران، قدردانی کرد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه حادثه مربوط به گلوله باران هوایی نخجوان، هیچ ارتباطی با ایران ندارد افزود که این حادثه بررسی خواهد شد.
رئیسجمهور آذربایجان نیز در این گفتوگو بار دیگر تسلیت خود را به خاطر شهادت بسیاری از غیرنظامیان در وقایع اخیر در ایران ابراز کرد.
الهام علیاف بر اهمیت بررسی حادثه رخ داده در نخجوان تأکید کرد.
در این گفتوگوی تلفنی، سران دو کشور در مورد چشمانداز توسعه پروژههای اقتصادی مشترک تبادل نظر کردند.