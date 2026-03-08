خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرارگاه پدافند شیمیایی کشور اعلام کرد؛

گام‌های حفظ سلامتی هنگام انتشار دود ناشی از آتش سوزی‌ها مواد سوختنی و مشتقات نفتی

کد خبر : 1760030
لینک کوتاه کپی شد.

قرارگاه پدافند شیمیایی کشور در اطلاعیه‌ای توصیه‌هایی برای حفظ سلامتی درصورت انتشار دود ناشی از آتش سوزی‌ها مواد سوختنی و مشتقات نفتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه قرارگاه پدافند شیمیایی کشور به شرح زیر است: 

«درصورت انتشار دود ناشی از آتش سوزی‌ها مواد سوختنی و مشتقات نفتی، لطفا دستورالعمل زیر را رعایت نمایید:

۱. استرس نداشته باشید

۲. درب‌ها و پنجره‌ها محکم ببندید.

۳. در یک اتاق که درب و پنجره کمتری دارد مستقر شوید.

۴. در صورت احساس بوی نامطبوع، صورت خود را بشویید.

۵. در صورت امکان، یک تیکه پارچه را با آب مرطوب نموده و روی بینی و دهان خود قرار دهید.

۶. در صورتی که سرفه بیش از حد یا حالت تهوع داشتین با اورژانس تماس بگیرید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل