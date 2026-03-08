قرارگاه پدافند شیمیایی کشور اعلام کرد؛
گامهای حفظ سلامتی هنگام انتشار دود ناشی از آتش سوزیها مواد سوختنی و مشتقات نفتی
قرارگاه پدافند شیمیایی کشور در اطلاعیهای توصیههایی برای حفظ سلامتی درصورت انتشار دود ناشی از آتش سوزیها مواد سوختنی و مشتقات نفتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه قرارگاه پدافند شیمیایی کشور به شرح زیر است:
«درصورت انتشار دود ناشی از آتش سوزیها مواد سوختنی و مشتقات نفتی، لطفا دستورالعمل زیر را رعایت نمایید:
۱. استرس نداشته باشید
۲. دربها و پنجرهها محکم ببندید.
۳. در یک اتاق که درب و پنجره کمتری دارد مستقر شوید.
۴. در صورت احساس بوی نامطبوع، صورت خود را بشویید.
۵. در صورت امکان، یک تیکه پارچه را با آب مرطوب نموده و روی بینی و دهان خود قرار دهید.
۶. در صورتی که سرفه بیش از حد یا حالت تهوع داشتین با اورژانس تماس بگیرید.»