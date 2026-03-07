به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی درباره گذشت هشت روز از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و مقصد جنگی که آغاز شده است، گفت: برای اینکه دقیقاً بفهمیم در چه موقعیتی در حال حاضر قرار داریم و مقصد این جنگ از نظر دشمن چه بوده است، باید آن را دنبال کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: در این ایام درباره جنگ بسیار سخن گفته شد. هم آقای ترامپ، هم دار و دسته ایشان در منطقه، صهیونیست‌ها و دیگران، لابه‌لای سخنانشان ایده‌های اصلی خود را بیان کردند. مسئله آن‌ها در واقع اصل به هم پاشیدگی ایران بود.

وی ادامه داد: خب، طبعاً از حکومت شروع می‌شود، اما قصدشان این نبود که مثلاً یک تغییر جزئی در ایران به وجود بیاید. در پس ذهنشان این بود که ایران کشور بزرگی است و اسرائیل در قبال این کشور بزرگ دیده نمی‌شود و بنابراین باید ایران تجزیه شود؛ پس هدف آن‌ها تجزیه ایران بود و مسئله‌شان مسئله خود ایران است.

لاریجانی گفت: به همین دلیل در ابتدای کار با یک هجوم شروع کردند تا این هدف محقق شود و آن در واقع شهادت امام خامنه‌ای بود و بسیاری از فرزندان ایشان در نیروهای مسلح بود، طبیعی است که در آن شرایط حالتی از اندوه و حزن فراوان، همراه با نوعی حماسه در ایران شکل گرفت؛ این دو موضوع حال غریبی برای ایران و مردم ایران به وجود آورد که شاید دشمن این‌گونه فکر نمی‌کرد و استراتژی دشمن این بود که یک شوکی در ایران ایجاد می‌کند و یک بهتی در ایران به وجود بیاید تا سرنگونی در ایران ایجاد شود به سادگی ایران را تکه تکه کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: شما دیدید در توییتی که ترامپ زد گفت که قصد این است که ایران تکه تکه شود و حالت امروز این‌گونه بود. یعنی قصد این بود که ایران را تجزیه کنند. چه شد که این هدف محقق نشد؟ نکته مهم این است که دقیقاً فهمیده شود هدف آن‌ها چه بود؟ البته دفعه گذشته نیز چنین هدف‌هایی داشتند و موفق نشدند، اما این بار صریحتر مطرح شد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکلی که آمریکایی‌ها دارند این است که متن فکر این منطقه، یعنی غرب آسیا مخصوصاً ایران را نمی‌شناسند و تصور می‌کنند مثلاً در ونزوئلا کاری انجام دادند و حالا می‌توانند همان را اینجا هم تکرار کنند، در حالیکه اینجا تفکر دیگری حاکم است.

وی تاکید کرد: آن‌ها می‌خواستند در یک حالت شوکی که ایجاد می‌کنند و مردم را به بهت می‌برند، صحنه را دگرگون کنند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون ملت ایران از این مسائل بسیار دیده است. هر سال ما با حماسه حسینی سر و کار داریم. حماسه حسینی در درون خود یک شوک بزرگ داشت، اما در درون آن نوعی حماسه هم بود؛ یک غم بزرگ بود، اما پایداری ملت و همبستگی ملت حول همین موضوع می‌چرخد.

لاریجانی با بیان این که در ابتدا آمریکایی‌ها قصد داشتند رهبری ایران را به شهادت برسانند و چند تن از فرماندهان ما را هم هدف قرار دهند تا اوضاع داخلی ایران به هم بریزد، عنوان کرد: مرحله اول، به‌هم‌ریزی ساختار اداری و حکومتی بود. آمریکایی‌ها فکر می‌کردند این کار خیلی سریع انجام می‌شود. راهبردشان این بود که جنگ باید با شدت اما کوتاه‌مدت باشد؛ اما فکر نمی‌کردند ایرانی‌ها آن‌ها را رها نکنند. اکنون مستأصل شده‌اند. تلقی آن‌ها این بود که مانند ونزوئلا ضربه می‌زنند و می‌گیرند و تمام می‌شود، اما پایشان گیر کرد.

وی افزود:آن‌ها فکر می‌کردند ابتدا بتوانند با این ضربه سنگینی که به ایران می‌زنند، روحیه مردم را از بین ببرند و در نتیجه بتوانند شرایط کشور و حکومت را به هم بریزند، اما این اتفاق نیفتاد. گام بعدی این بود که منتظر بودند وضعیت زندگی مردم به هم بریزد، امکانات به آن‌ها نرسد، بنزین نرسد، آذوقه نرسد و نان نرسد. اما دولت تلاش کرد، وزرای محترم تلاش کردند و بنزین را به مردم رساندند. با اینکه حجم مسافرت‌ها زیاد بود، ما در روزهای اول حدود صد و نود میلیون لیتر بنزین مصرف داشتیم و مسافران زیادی به استان‌ها رفتند. دولت محترم و وزرا رفتند و تلاش کردند و اکنون هم به اندازه کافی موجود است و دولت و استانداران همه پای کار هستند.

لاریجانی گفت: در این فاصله می‌گفتند بسیاری از فرماندهان نظامی با ما تماس گرفته‌اند و گفته‌اند به ما بپیوندید. خب، دو نفر از آن‌ها را معرفی کنید. فرماندهان ما سلحشورانه در حال جنگ هستند. اکنون صحنه را ببینید؛ چه سپاه، چه ارتش، چه بسیج و چه نیروی انتظامی. مردم در خیابان‌ها این‌ها را می‌بینند. پس این موشک‌ها را چه کسی شلیک می‌کند؟ این‌ها که از کره مریخ نمی‌آیند؛ همین نیروهای مسلح هستند که شلیک می‌کنند. بنابراین نفس این‌ها را گرفته است.

وی گفت: این امکاناتی هم که می‌خواستند مردم را به تنگدستی بکشانند، محقق نشد. البته من قبول دارم که جنگ تبعاتی دارد؛ کاسبی مردم مختل می‌شود و تعطیلی‌هایی به وجود می‌آید. این تحمیلی است که آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند و تهدیداتشان را هم می‌بینید که چگونه عملی نشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: مسئله بعدی این بود که برخی از اقوام را تحریک کنند تا علیه حکومت شورش کنند و آن فکر تجزیه را به وجود بیاورند. مثلاً رفتند با کردها صحبت کردند و آن‌ها را تحریک کردند. در حالیکه غافل از این بودند که کردها قوم بسیار اصیل ایرانی هستند. ممکن است در میان آن‌ها اختلافاتی هم وجود داشته باشد، اما همین کردها می‌دانند که آمریکایی‌ها در سوریه چه بلایی بر سر کردها آوردند. ابتدا به کردهای سوریه گفتند از شما حمایت می‌کنیم، اما بعد معامله کردند و آن‌ها را رها کردند. کردها آدم‌های عاقلی هستند، می‌دانند که آمریکایی‌ها کاسب‌کارانه عمل می‌کنند و وفایی ندارند.

وی تاکید کرد: البته نیروهای مسلح هم کاملاً روشن به این گروهک‌ها گفته بودند که اگر پا را از خطا فراتر بگذارید، به حسابتان رسیدگی می‌شود. آن‌ها هم این موضوع را درک داشتند؛ هم صلابت نیروهای مسلح ایران را می‌فهمیدند و هم بی‌وفایی و بی‌تعهدی آمریکا را حس کرده و چشیده بودند. بنابراین این مسئله هم محقق نشد. شما دیدید که در برخی جاها مسئولان آمریکایی با بعضی از این گروه‌ها تماس گرفتند و گفتند ما از شما حمایت می‌کنیم و چنین و چنان کنید، اما نتوانستند. آن‌ها هم فهمیدند که این اقدام فریبکارانه است.

لاریجانی ادامه داد: کار دیگری که کردند این بود که فشار بیاورند تا در داخل ایران مردم را مورد هجوم قرار دهند. مثلاً آمدند مدرسه دخترانه را هدف قرار دادند؛ در جای دیگری هم دیدم که امروز مدارس را زده بودند؛ مدارس و بیمارستان‌ها. شیرخوارگاه را زدند. چرا این کار را می‌کنند؟ امروز دیدم که آقای ترامپ تهدید کرده است که ما برخی از مردم و بخش‌هایی از مردم را که در این قضایا هنوز ضربه نخورده‌اند، هدف قرار می‌دهیم. چرا؟ چون هرچه تلاش کرد مردم پاسخی به او بدهند، چنین پاسخی داده نشد. حتی تهدید کرد و گفت بعضی از شما به ما پیغام داده بودید که اگر ما حمله کنیم به ما می‌پیوندید، اگر در این شرایط نیایید ما شما را لو می‌دهیم.

وی گفت: ترامپ نمی‌فهمد؛ ایرانی‌ها ممکن است با هم اختلاف داشته باشند، اما ایرانی هستند. آن‌ها پای ایران ایستاده‌اند و برای تجزیه ایران با شما همکاری نمی‌کنند. ضمن اینکه این‌ها تجربه دخالت شما در منطقه را دیده‌اند؛ در عراق چه بلایی بر سر مردم عراق آوردید و دخالت در افغانستان هنوز در برابر چشم مردم است. شما دلسوز مردم نیستید. ونزوئلا را رفتید گرفتید، بعد چه گفتید؟ گفتید ما نفت ونزوئلا را می‌بریم، اما به اندازه‌ای به آن‌ها می‌دهیم که خرج کنند.

لاریجانی ادامه داد: ترامپ می‌گوید برای رهبری آینده ایران من باید نظر بدهم، به نظرم این آدم عقب افتاده است هیچ کشوری این را نمی‌پذیرد مخصوصا ایرانی‌ها که صاحب تمدن هستند. چرا مردم را مورد فشار قرار می‌دهند؟ می‌خواهند مردم را مجازات کنند و گفته بودند که ما می‌زنیم شما به خیابان بیایید اما مردم نیامدند. آفرین به این ملت و آفرین به این غرور. این مردم با حضورشان در خیابان در این شب‌ها این شگردی که آمریکایی‌ها داشتند و آخرین حربه‌ای که با آن می‌خواستند ایران را بپاشانند کاملا از بین بردند، این سرمایه بزرگی است حال ممکن است گلایه‌مندی و اختلاف‌نظر داشته باشند اما ملت ایران، سر ایران متحد هستند. وی تصریح کرد: این درک باعث شد که به صحنه بیایند. یک مسئله عجیبی رخ داده است و آن این است که آنها می‌خواستند در یک فضای غبارآلود شرایط ایران را بهم زده و خواسته حقیرانه اسرائیل را محقق کنند. در خبرها دیدم که روز دوشنبه قبل از این ماجرا، نتانیاهو با ترامپ تماس گرفته و گفته است که اگر اقدام کنید ما می‌توانیم به نتیجه دلخواهمان برسیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: آقای ترامپ در جایی گفته بودند که وسوسه شده‌اند، شما برای یک وسوسه منابع آمریکا را به هدر دادید، ببینید این جنگ چقدر هزینه برای آمریکا گذاشته است؟ مردم آمریکا باید بدانند چه هزینه‌ای آقای ترامپ روی دست آنها گذاشته است، تا روز پنجم و ششم جنگ هزار میلیارد در بورس ضرر کرده‌اند؛ ژاپن و کره جنوبی و همه این‌ها ضرر کرده‌اند یک وسوسه این هزینه را روی دست منطقه و آمریکا گذاشته است ایشان با خون سربازان آمریکایی این وسوسه را پاسخ می‌دهد. اینها دروغ می‌گویند که ۵ الی ۶ سرباز کشته شده‌اند هراز چندگاهی بعد می‌گویند که ۲۰ سرباز در تصادف کشته شده‌اند. شما ببینید در این منطقه چند سرباز کشته شده‌اند. من شنیده‌ام که در برخی از کشورها به خاطر ناشی‌گری‌های این‌ها چند نفر از سربازان آنها به اسارت رسیده است. وی تصریح کرد: مردم رعایت قوانین را می‌کنند چراکه سطح آگاهی عمومی آنها بالاست رعایت می‌کنند ایست بازرسی است کسی اوقات تلخی نمی‌کند و ناراحت نمی‌شود، اگر مقداری معطل شوند. این شکست آنها به دلیل این است که به جای اینکه ایران را از یکپارچگی بیاندازند، خودشان دچار تشتت شده‌اند و هیمنه آمریکا در منطقه شکسته شده است، کشورهای منطقه می‌دانند که این آمریکا دیگر نمی‌تواند امنیت آنها را تامین کند، بنابراین آمریکا قابلیت ایجاد امنیت در منطقه را ندارد. مسائل جانی برای سربازان‌شان به وجود آورده‌اند، کشورهای منطقه کشورهای دوست ما هستند، خودشان هم می‌دانند که ما هیچ وقت تعرضی به آنها نداشتیم، در جنگ ایران و عراق این کشورها پشت سر صدام بودند و به او کمک کردند اما ما تلافی نکردیم. لاریجانی یادآور شد: اینقدر فضای حمایت از صدام زیاد بود که تصور می‌کرد ظرف یک هفته تهران است. البته پشت آن هم آمریکا بود. سوال این است که ما تجاوز کردیم یا او تجاوز کرد؟ چرا کشورهای منطقه پشت او رفتند؟ بعد وقتی که صدام به کویت و عربستان حمله کرد ما می‌توانستیم آنجا تلافی کنیم اما این کار را نکردیم؛ چراکه این‌ها همسایه و دوست ما هستند اما اگر بناست در این جنگ پایگاهی به آمریکایی‌ها بدهند که از آنجا عملیات کنند، ما از قبل هم گفته بودیم می‌زنیم معنی ندارد کشورهای منطقه به ما بگویند که با ما رفقیند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این حق ایران است که وقتی دشمن از پایگاه‌های منطقه به ما می‌زند ما جواب او را بدهیم، این سیاست پایدار است. به کشور آذربایجان یکی پهباد زده است، فکر می‌کنم اسرائیل توطئه می‌کند البته اگر از این کشورها علیه ما توطئه کنند، ما با آنها برخورد می‌کنیم ما با کشورهای همسایه دوست هستیم قصد ایذا و تصرف شما را نداریم اما باید جلوی قصد آنها را بگیرند اگر جلویشان را بگیرند، ما کاری نداریم. وی درابره اینکه چرا ساختمان‌های خالی را می‌زند، تصریح کرد: آمریکادر مخمصه گیر کرده است و می‌خواهد از آن رها شود، می‌خواست حکومت را تغییر دهد، نشد. می‌خواست ایران را تجزیه کند، نشد. می‌خواست مردم را به خیابان بیاورد، نشد. این نفس‌های آخر است وقتی دشمن به اهدافش نمی‌رسد دست و پا می‌زند فکر می‌کنم بهتر است آقای ترامپ اشتباه خود را بپذیرد که گول اسرائیل را خورده است و «اول آمریکا» را به «آخر آمریکا» تبدیل کرده است. یک رئیس جمهور حرف رکیک بزند حسن نیست به او می‌خندند. لاریجانی عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهور امروز مطلبی را گفتند که ما با کشورهای منطقه رفیق هستیم اما ترامپ یک عبارتی را استفاده می‌کند و بعد شروع می‌کند به بازی کردن. درست است که ما در این قضیه مظلوم واقع شدیم و مردم مظلوم واقع شدند اما رشادت نشان دادند. اما تدبیر امور خوب بوده است کاستی در آذوقه نداشتیم لطمه‌هایی به ما خورده است که سنگین هم بوده است اما آنها داغی بر دل ما گذاشته که ما آنها را رها نمی‌کنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: کدام قانون بین‌المللی می‌گوید یک کشوری به خاطر وسوسه به کشور دیگری حمله کند؟ به نظرم ملت ما پای کار ایستاده‌اند، در سطح کشور در مبارزه با آمریکا و اسرائیل هیچ اختلافی وجود ندارد و ما نمی‌گذاریم از این مهلکه رها شود و باید تاوان دهد. وی درباره حملات آفندی و پدافندی گفت: حجم ضربات موشکی ایران برای آنها دردآور بوده است لذا به دنبال این هستند که این ماجرا را محدود جلوه دهند. خیلی از صاحب‌نظران بر این باورند که این جنگ بسیاری از سرمایه‌های آمریکا را از بین برد و موشک‌های ایران تا حد زیادی به نتیجه رسید البته ضربات کاری به آمریکا را در منطقه نشان داده‌اند ضربات جمهوری اسلامی مداوم خواهد بود و رها نمی‌کنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اجازه نمی‌دهیم آمریکایی‌ها سر و ته قضیه را هم بیاورند و جمع و جور کنند وقتی می‌شود که آنها خسارات ملت ایران را بدهند این کثافت کاری در صحنه بین‌المللی تاوان بزرگی دارد رهبر ایران ترور کرده‌اید این تاوان کمی نیست ما آنها را رها نمی‌کنیم. این که موشک‌های ما را نابود کرده‌اند آروزهای آنها است تلقی اشتباهی دارند. مخازن موشکی ما کاملا سرپاست و با تدبیر عمل می‌شود و ما هم گفته‌ایم کسی که تهاجم کرده است باید مجازات شود. لاریجانی گفت: یک زلزله اقتصادی ایجاد شده ترابری هوایی در منطقه مختل شده است که این کار را آنها آنها کرده‌اند فضای منطقه ناامن شده است ما نمی‌خواهیم ناامن شود، اما ذات جنگ این است. تنگه هرمز را ما نبستیم به طور طبیعی بسته شده است چراکه به طور مرتب درگیری وجود دارد آنها به ما حمله می‌کنند ما به آنها حمله می‌کنیم بنابراین اختلال در وضع دریایی ایجاد شده است یک سوء تدبیر بین‌المللی باعث این جنگ شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این جنگ تبعات زیادی دارد و فقط به ایران محدود نمی‌شود یک دستاوردی می‌شود که دیگر کسی از این کارها نکند ونزوئلا به آقای ترامپ مزه کرد فکر کرد می‌تواند فوری این کار را بکند حالا گیر کرده و ولش نمی‌کنیم و باید تاوان بدهد. ایشان رهبر و مردم ما را به شهادت رسانده ما ولش نمی‌کنیم ما تا مقابله به مثل نکنیم، ولش نمی‌کنیم البته پنهان می‌کنند اما خورده‌اند بعدها سر و صدایش در می‌آید. لاریجانی درباره پیام از کشورهای منطقه گفت: این برای ما یک عادتی شده است در جنگ 33 روزه دو الی سه روز اول در رم یک کنفرانسی بود وزیر خارجه آمریکا در آنجا برای پایان دادن به جنگ سی و سه روزه گفته بود وقتش نیست و فکر می‌کرد کار حزب الله تمام می‌شود. یک هفته گذشت هفته دوم رسید فهمیدند سربالایی است، یکسری کشورها در منطقه دلال‌های محبت این‌ها هستند و شروع کردند به تماس گرفتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: الان هم همینطور است ما از امتداد جنگ استقبال نمی‌کنیم اما کسی که متجاوز است، باید مجازات شود. کشورهای منطقه ممکن است از سر خیرخواهی هم بگویند تماس‌هایی هم گرفته شده است برخی‌هایشان هم هدایت شده است. اما هزینه‌ای که روی دست ملت ایران گذاشته‌اند از این حرف‌های مفتی که آقای ترامپ می‌زند نیست و اینطور نمی‌شود باید بپذیرد که اشتباه کرده است و مجازات شود ملت ایران تا این حادثه رخ ندهد او را رها نمی‌کند. وی درباره تغییر در لحن برخی سران اروپایی گفت: ما قبلا هم به دوستان اروپایی گفته بودیم که اگر مشارکت کنند ما مجبور به درگیری با آنها هم هستیم ما علاقه‌ای به گسترش جنگ نداریم اگر دخالت کنند ما چاره‌ای جز مقابله به مثل نداریم اروپایی‌ها به ترامپ در این قضیه اعتنا نکردند، حق هم دارند؛ چراکه ترامپ در خیلی از موارد بر سر اروپایی‌ها می‌زند و تحقیرشان کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در همین کنفرانس داووس گفته است اگر ما نبودیم شما آلمانی حرف می‌زنید. جنس ترامپ این است اروپایی‌ها در این قضیه قبول کرده‌اند این پیوندی که دارند پیوند قوی نیست. حتی کشوری که هم‌پیمان نزدیک اوست قبول نکرده است که با او همکاری کند و فهمیده‌اند که با طناب او نباید به چاه بروند. آنها مختصر عقلی دارند که به منافع ملی خودشان بیاندیشند. لاریجانی درباره شورای رهبری گفت: به نظر من یکی از نکات مهمی که در قانون اساسی فکر شده بود همین بود که اگر خلاء رهبری ایجاد شود، چه ساز و کاری وجود دارد این خلاء را پرکند تا رهبر آینده انتخاب شود. وظایف رهبری هم سنگین است مخصوصا در زمان جنگ، امور جنگ و صلح بر عهده رهبری است، یک الی دو جلسه هم که من شرکت کردم برای ارائه گزارش به شورای رهبری بود که تدابیری داشتند، همچنین در تمشیت امور برای اینکه مجلس خبرگان تشکیل شود و رهبر آینده انتخاب شود شورای رهبری تدابیر داشتند و ابلاغ شده که سازو کار آن فراهم شود. وی تصریح کرد: درباره امور اقتصادی هم دستوراتی داده شده است که شرایط برای مردم قابل تحمل باشد درباره مراودات بین‌المللی بحث شد و کار خود را به طور منظم انجام می‌دهند و هر زمان که نیاز باشد دستگاه‌ها برای ارائه گزارش حاضر می‌شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فرآیند انتخاب رهبری گفت: این یک ساز و کار درونی مجلس خبرگان است و خودشان تدبیر می‌کنند ما نباید دخالتی در این زمینه داشته باشیم تمهیدات لازم توسط نیروهای امنیتی برقرار می‌شود تا آنها انتخاب کنند ما سرگرم مسائل جنگ و موضوعات اینگونه هستیم و امنیت آن را به دستگاه‌ها سپرده‌ایم. آنها هم انتخاب خواهند کرد و یک فرآیند شفاف خواهند داشت و انتخاب خوبی خواهند داشت و مردم در جریان قرار خواهند گرفت و انتخاب خوبی هم خواهند کرد که زندگی سعادتمندانه‌ای برای مردم رقم بزند. وی تصریح کرد: اگر در روز دوم جنگ توصیه داشتم در روز هشتم جنگ از مردم تشکر می‌کنم واقعا داهیانه عمل کردند، باغیرت عمل کردند و عزت ایران را حفظ کردند. حضورشان در خیابان‌ها فوق‌العاده مهم است چراکه دشمن را پس می‌زند، این حضور، حضوری است که ما در مقابل آن تواضع داریم و از صممیم قلب تشکر می‌کنیم. این حضور از حجم آتشی که روی سر صهیونیست‌ها می‌ریزیم مهم‌تر است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دوستان در جریان‌های سیاسی قدر این حضور مردم را بدانند و کاری نکنند که آشفتگی در جامعه ایجاد شود، حرف و سخنی که باعث انشقاق شود، سم مهلک است. برخی از افراد مزدور هستند که برخی از گراها را به دشمن می‌دهند، قوه قضاییه مصمم است که با این افراد برخورد کند. اگر از این افراد اطلاعی دارند به بخش‌های امنیتی این مطالب را منتقل کنند این مهم است. لاریجانی خاطرنشان کرد: از یک طرف نخبگان سیاسی باید مراقبت کنند که انشقاق ایجاد نشود از آن طرف به مزدوران نباید مجال داده شود که اسرائیل و آمریکا از طریق آنها ضربه به ملت بزنند. از گردنه جنگ داریم عبور می‌کنیم و مردم با این پایداری‌شان به دشمن گفته‌اند که باید عقب‌نشینی کنند و باید این حضور را حفظ کنند و باید پاداش این حضور را دریافت کنند. مسئولان با وحدت کلمه از این حضور شما در خیابان صیانت می‌کنند، مشکلاتی را هم که داریم تلاش می‌کنیم برطرف کنیم و فضا تغییر می‌کند.

