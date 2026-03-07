هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تلاش همه جانبه با وجود درگیری گسترده در نبرد با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در منطقه سعی نموده است تا آسیبی به امنیت ملی و منافع کشورهای دوست، همسایه و مسلمان وارد نگردد.
به کشور همسایه ایران، جمهوری آذربایجان، به عنوان یک کشور مسلمان اعلام میکنیم برای پیشگیری از گسترش ناامنی در منطقه، صهیونیستها را از آن کشور خارج نموده و امنیت مردم خود و ایران اسلامی را به خطر نیندازند.