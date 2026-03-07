اطلاعیه شماره ۱۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

هجوم پهپاد‌های نیروی زمینی ارتش به حیفا و تلاویو
نیروی زمینی ارتش با موجی از حملات پهپادی، حیفا و تلاویو در سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه شماره ۱۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش، نیروی زمینی ارتش با هجوم انواع پهپاد‌های انهدامی به سرزمین‌های اشغالی، چند مرکز نظامی در حیفا و تلاویو را مورد هدف قرار داد.

ارتش در این اطلاعیه افزوده است: حملات پهپادی به دشمن آمریکایی- صهیونی تا پیروزی نهایی رزمندگان ایران اسلامی ادامه خواهد داشت.

