پزشکیان در گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور روسیه:
مسیر ما دفاع مقتدرانه از تمامیت ارضی و صلح پایدار است
پزشکیان با اشاره به رایزنیهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه گفت: ما در تماس با همسایگان تبیین کردیم که هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا، اقدامی صرفاً دفاعی و در راستای صیانت از کشور و مردم است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در گفتوگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه در پی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را مورد واکاوی قرار دادند.
رئیسجمهور در این گفتوگو، ترور ناجوانمردانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را اقدامی برخلاف تمام موازین حقوقی و مقررات بینالمللی توصیف کرد و افزود: سلطهگران با اعمال قدرتِ کور و مذبوحانه در صدد تحمیل اراده خود بر ملتها هستند، اما حضور میلیونی و حماسی ملت ایران در پشتیبانی از نظام و کشورشان، ثابت کرد که این تهاجمات تنها عزم ملت ما را برای دفاع از کیان کشور جزمتر میکند.
پزشکیان با یادآوری هشدارهای قبلی مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن طرف مقابل، تصریح کرد: در تماس قبلی اشاره داشتید که طبق ادعای نتانیاهو، آنها قصدی برای حمله به ایران ندارند؛ اما امروز بر همگان عیان گشت که دروغگویی و خباثت، جزء ذات آنهاست و در میانه ادعای مذاکره، بار دیگر به ما حمله کردند.
رئیسجمهور تأکید کرد که از روسیه انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی خود، از حقوق حقه ملت ایران در برابر این تجاوزات پشتیبانی کند.
پزشکیان با اشاره به رایزنیهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه اظهار داشت: ما در تماس با همسایگان تبیین کردیم که هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا، اقدامی صرفاً دفاعی و در راستای صیانت از کشور و مردم است و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر بر حقانیت موضع تهران صحه گذاشت که امنیت منطقه تنها توسط کشورهای منطقه تأمین میشود و حضور نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی است.
رئیسجمهور کشورمان با رد قاطعانه ادعاهای مطرح شده در خصوص حمله به جمهوری آذربایجان، این شایعات را توطئه دشمنان برای خدشهدار کردن روابط برادرانه میان همسایگان دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه قصد تهاجم به همسایگان خود را نداشته و نخواهد داشت؛ مسیر ما دفاع مقتدرانه از تمامیت ارضی و صلح پایدار است.
پزشکیان تشکر از دغدغهمندی دولت و ملت روسیه در شرایط خطیر فعلی، ابراز امیدواری کرد که کشورهای مستقل و سازمانهای بینالمللی با همافزایی، کشورهای سلطهگر را وادار به تبعیت از قانون و احترام به حقوق ملتها کنند.
در این گفتوگو، ولادیمیر پوتین نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابراز همدردی عمیق با دولت و ملت ایران با اشاره به تماسهای مستمر خود با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بر ضرورت ثبات منطقهای تأکید کرد.
رؤسای جمهور دو کشور همچنین توافق کردند که هماهنگیهای تهران و مسکو از طریق کانالهای مختلف دیپلماتیک و امنیتی با قوت ادامه یابد.