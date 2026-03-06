ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتختهای دیگر نوشته شود
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتختهای دیگر نوشته شود.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ گفته است که رهبر ایران را او تعیین خواهد کرد؛ این سخن بیش از هر چیز نشان میدهد هنوز کسانی در واشنگتن هستند که نه تاریخ ایران را خواندهاند و نه جغرافیای آن را فهمیدهاند، نه ایرانیان را میشناسند و نه پیچیدگی این سرزمین کهن را درک کردهاند.
همین کجفهمیها و خطاهای محاسباتی است که کاسبان ناامنی و متوهمان متجاوز را با خیال خام بلعیدن و تجزیه ایران به جنگ، تجاوز، تخریب و کشتار مردم کشانده است.
اما تاریخ ایران یک واقعیت ساده را بارها ثابت کرده است: ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتختهای دیگر نوشته شود.
برای ایران فقط اراده ایرانیانی میتواند سرنوشتش را رقم بزند که با همه تنوع قومی و فرهنگی در کنار هم پای کار مردم ایران ایستادهاند.