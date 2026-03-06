خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتخت‌های دیگر نوشته شود

کد خبر : 1759326
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتخت‌های دیگر نوشته شود.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ گفته است که رهبر ایران را او تعیین خواهد کرد؛ این سخن بیش از هر چیز نشان می‌دهد هنوز کسانی در واشنگتن هستند که نه تاریخ ایران را خوانده‌اند و نه جغرافیای آن را فهمیده‌اند، نه ایرانیان را می‌شناسند و نه پیچیدگی این سرزمین کهن را درک کرده‌اند.

همین کج‌فهمی‌ها و خطاهای محاسباتی است که کاسبان ناامنی و متوهمان متجاوز را با خیال خام بلعیدن و تجزیه ایران به جنگ، تجاوز، تخریب و کشتار مردم کشانده است.

اما تاریخ ایران یک واقعیت ساده را بارها ثابت کرده است: ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتخت‌های دیگر نوشته شود. 

برای ایران ⁩ فقط اراده ایرانیانی می‌تواند سرنوشتش را رقم بزند که با همه تنوع قومی و فرهنگی در کنار هم ⁧ پای کار مردم ایران ایستاده‌اند.⁩

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل