به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ گفته است که رهبر ایران را او تعیین خواهد کرد؛ این سخن بیش از هر چیز نشان می‌دهد هنوز کسانی در واشنگتن هستند که نه تاریخ ایران را خوانده‌اند و نه جغرافیای آن را فهمیده‌اند، نه ایرانیان را می‌شناسند و نه پیچیدگی این سرزمین کهن را درک کرده‌اند.

همین کج‌فهمی‌ها و خطاهای محاسباتی است که کاسبان ناامنی و متوهمان متجاوز را با خیال خام بلعیدن و تجزیه ایران به جنگ، تجاوز، تخریب و کشتار مردم کشانده است.

اما تاریخ ایران یک واقعیت ساده را بارها ثابت کرده است: ایران کشوری نیست که سرنوشتش در پایتخت‌های دیگر نوشته شود.

برای ایران ⁩ فقط اراده ایرانیانی می‌تواند سرنوشتش را رقم بزند که با همه تنوع قومی و فرهنگی در کنار هم ⁧ پای کار مردم ایران ایستاده‌اند.⁩

