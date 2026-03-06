به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: برای پیگیری بهتر گزارش های شما لطفا مکان مشاهده پهپادها و جنگنده ها، تعداد و مسیر حرکت آن‌ها را هم به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهید.