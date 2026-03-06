وزارت اطلاعات: اگر پهپاد و جنگنده دشمن دیدید، تعداد و مسیر حرکت آنها را اطلاع دهید
به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: برای پیگیری بهتر گزارش های شما لطفا مکان مشاهده پهپادها و جنگنده ها، تعداد و مسیر حرکت آنها را هم به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهید.
لطفاً گزارش را بلافاصله پس از مشاهده ارسال نموده و در صورتی که تصویر یا فیلمی از حرکت پهپادها یا جنگنده ها دارید آن را هم برای ما در پیامرسان های بله، ایتا و روبیکا به نشانی @admin_vaja113 بفرستید.