خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات: اگر پهپاد و جنگنده دشمن دیدید، تعداد و مسیر حرکت آن‌ها را اطلاع دهید

وزارت اطلاعات: اگر پهپاد و جنگنده دشمن دیدید، تعداد و مسیر حرکت آن‌ها را اطلاع دهید
کد خبر : 1759180
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای پیگیری بهتر گزارش های شما لطفا مکان مشاهده پهپادها و جنگنده ها، تعداد و مسیر حرکت آن‌ها را هم به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهید.

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: برای پیگیری بهتر گزارش های شما لطفا مکان مشاهده پهپادها و جنگنده ها، تعداد و مسیر حرکت آن‌ها را هم به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهید.

لطفاً گزارش را بلافاصله پس از مشاهده ارسال نموده و در صورتی که تصویر یا فیلمی از حرکت پهپادها یا جنگنده ها دارید آن را هم برای ما در پیام‌رسان های بله، ایتا و روبیکا به نشانی @admin_vaja113 بفرستید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل