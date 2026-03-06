مرزهای غربی کشور کاملا امن است/ هیچ شهری تخلیه نشده است

محمدرسول شیخی زاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس دوازدهم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره شایعه تخلیه شهرهای مرزی گفت: مرزهای غربی کشور به ویژه در کردستان کاملا با همت نیروهای مرزبانی، امنیتی و سپاه کاملا امن است و همانطور که فرمانداران شهرهای مرزی از جمله بانه و مریوان اعلام کرده‌اند این موضوع صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع تخلیه شهرهای مرزی کذب محض است و چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ شهری هم تخلیه نشده است. چه در مریوان چه در بانه و سایر شهرها که در استان کردستان هستند، مردم هم مشغول زندگی خودشان هستند و ما مشکل امنیتی خاصی تا این لحظه در مرزهای غربی نداریم.

نماینده مردم قروه و دهگلان گفت: درباره میزان خسارت های وارد شده به شهرها در پی بمباران دشمن آمریکایی صهیونی هنوز برآورد دقیقی ندارم. در شهرهای استان کردستان منازل مسکونی و مراکز دولتی زیادی مورد اصابت قرار گرفته اند اما میزان خسارتش را نمی‌دانم. در حال حاضر وضعیت شهر در آرامش کامل است و من هم در قروه در استان کردستان حضور دارم.

