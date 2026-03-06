دشمنان فرصت زیادی برای ادامه جنگ ندارند/ آنها با کمبود مهمات پدافندی و از دست دادن رادارهایشان مواجهند

به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگوی تلویزیونی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب گفت: انتقام سختی که از آمریکا و اسرائیل شروع کرده‌ایم را ادامه خواهیم داد و همانطور که حضرت آقا فرموده بودند آن‌ها را بیچاره می کنیم و درسی فراموش نشدنی به آن‌ها خواهیم داد.

وی افزود: شهادت ایشان برگ جدیدی از تاریخ کشور را رقم خواهد زد که اقتدار و امنیت ایران فراهم خواهد شد و مشکلات ما کنار خواهد رفت و از دیگر سو اوج خباثت آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان داد و بعید است پس از این کشورها بتوانند رابطه‌ای با عزت با آمریکا برای خود متصور شوند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس با اشاره به اظهارات مقامات اروپایی مبنی بر عدم تایید حمله به ایران گفت: از امروز اوضاع در حال تغییر است و ملت‌های جهان امروز از اینکه کشوری پیدا شده که بر دهان آمریکا می‌کوبد خوشحال است و از این پس ایران پناه بسیاری از ملت‌ها خواهد بود و جایگاه بین‌المللی بزرگی خواهد داشت.

سردار محسن رضایی با تصریح دلیل شروع جنگ اخیر تشریح کرد: دشمنان در خرداد مرحله اول، در دی ماه مرحله دوم و در اسفند مرحله سوم جنگ را انجام دادند و ترامپ و نتانیاهو که پرونده‌های کثیف و سیاهی دارند می‌خواهند از این سابقه فضاحت‌بار فرار رو به جلو کنند و هدف آن‌ها کسب یک پیروزی بزرگ با حمله به ایران و ترور مقامات، فعال کردن تروریست‌ها و آشوب‌ها و پس از آن اشغال و بلعیدن منابع ایران بود.

وی ادامه داد: در یهود چند طایفه وجود دارد از جمله مسلکی‌ها یا معبدی‌ها که انسان‌های متحجری هستند و نتانیاهو نیز از همین مسلک است که جشنی تحت عنوان جشن پوریم که جشن ایرانی کشی است می‌گیرند و درست همین زمان را برای حمله انتخاب کردند.

‌فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شرایط میدانی جنگ تشریح کرد: در جنگ کنونی پیشرفت‌های خوبی در حوزه‌های نظامی کسب کردیم که ساقط کردن چند ده پهپاد پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی به همین دلیل است.

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به دستاوردهای ایران در جنگ کنونی تشریح کرد: نزدیک به ۷۰۰ سرباز آمریکایی کشته و زخمی شده اند، پایگاه‌های زیادی به گفته خودشان آسیب دیده‌ و ترامپ می‌گوید ۹ هزار آمریکایی را از منطقه خارج کرده و در واقع فراری داده است و حالا کمبود پدافندهایشان به حدی رسیده که از شرق آسیا قصد انتقال پدافند دارند.

وی با یادآوری وضعیت بحرانی کشور در سال ۶۰ خاطرنشان کرد: آن‌روزها هیچ کس فکر نمی‌کرد ایران طی ۹ ماه معادلات را تغییر بدهد و امروز نیز دشمنان محاسباتشان از توانمندی‌های بالقوه و استعداد ایرانیان اشتباه است و از طرفی نتانیاهو و ترامپ نیز دارای بینشی ضعیف و فاقد سواد نظامی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به ملت بزرگ ایران گفت: دشمنان فرصت زیادی برای ادامه جنگ ندارند و از مردم می‌خواهیم شب‌ها میادین را حفظ کنند و نقشه‌های آنان را برای آشوب نقش برآب کنند، شما بخش مهمی از دفاع ملی هستید.

رضایی با اشاره به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه می‌توانند تا هفته‌ها بجنگند، گفت: این حرف دروغی بزرگ است و از طرفی نتانیاهو سر ترامپ را کلاه گذاشت که طی ۴۸ ساعت کار را یکسره می‌کنند فلذا آن‌ها توانایی جنگ طولانی را ندارند، اما بالعکس ما این توانایی را داریم و در جنگ ۸ ساله نشان دادیم که اگر نجابت سیاسی ما را نادیده بگیرند دیگر موضوع را رها نمی‌کنیم و همین کار در دفاع مقدس هشت ساله نزدیک ۴۰ سال امنیت را برای ما به ارمغان آورد و این‌بار نیز جز با آزادسازی خلیج فارس و پاکسازی آمریکا از خلیج فارس، رها نخواهیم کرد.

وی با اشاره به ضعف‌های آمریکا در صورتی که جنگ طولانی‌مدت شود، اظهار داشت: آن‌ها در حوزه نظامی با کمبود مهمات پدافندی و از دست دادن رادارهایشان مواجهند این در حالی است که ما تولیدات بومی خوبی داریم و در این خصوص کمبودی نداریم. بعلاوه ایران در حوزه اقتصادی دهه ها تحریم است و با این شرایط کاملا آشناییم اما آن‌ها با افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های بالای جنگ با ایران با فشار اقتصادی مواجه می‌شوند و ترامپی که گفته بود کشتی‌ها را اسکورت می‌کند ناوهایش تا ۵۰۰ کیلومتری مرزهای ایران هم جرات نمیکند بیاید.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: در این چند روز ۱۸ درصد کل حمل و نقل جهان کاهش یافته و چندین‌هزار پرواز لغو شده و سهام کشورهای مختلف افت‌های محسوس داشته و وقتی این معصلات اقتصادی را در کنار معضلات نظامی که برای آنان رقم خورده قرار می‌دهیم به بیسوادی این دو احمق بیسواد (ترامپ و نتانیاهو) پی می‌بریم و مشاهده می‌کنیم که آن‌ها در دام بزرگی افتاده‌اند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس گفت: علیرغم داغی که از شهادت رهبر معظم انقلاب داریم اما در کمان خونسردی و هدفمند و با برنامه‌ریزی جنگ را پیش برده و سیلی محکمی به ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار خواهیم داد.

محسن رضایی خطاب به ملت غیور ایران گفت: ما بعنوان سربازان و جان بر کفان شما دست و بازوی شما را بدلیل خلق حماسه در این روزهای حساس می‌بوسیم و حقیقتا شما میدان‌دار اصلی این دفاع ملی هستید و با ایستادگی شما ایران با یک پیروزی بزرگ از این جنگ بیرون خواهد آمد و در جهان زبانزد خواهد شد.

وی گفت: ما به پشتوانه خون صدها هزار شهید و ایمان و توکل ملت غیورمان پیروز خواهیم شد و انشاالله در روز تشییع پیکر پاک مقام معظم رهبری مردم حماسه‌ای بزرگ رقم خواهند زد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس در پایان با اشاره به ظرفیت بزرگ پیشکسوتان دفاع مقدس، بیان داشت: چندی پیش جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس خدمت رهبر شهید انقلاب اعلام آمادگی جهت کمک به سپاه و بسیج کردیم و رهبری نیز بر هم‌افزایی تاکید کرد و این ظرفیت بزرگ اکنون وجود دارد.

انتهای پیام/