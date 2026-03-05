به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در کردستان ⁩،زنانی مقتدر بر صندلی‌های شهرداری و فرمانداری تکیه زده و مسیر توسعه را هموار می‌کردند؛اما بمباران اسرائیلی–آمریکایی، سازندگی را به آواربرداری بدل کرد. چنان‌که تاریخ این سرزمین گواه است، زنان دوشادوش مردان دوباره از دل ویرانه‌ها جوانه‌های امید و نوسازی را بیرون می‌کشند.

انتهای پیام/