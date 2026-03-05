واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقر پلیس دیپلماتیک ایران

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقر پلیس دیپلماتیک ایران در تهران نوشت:

حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به مقر پلیس دیپلماتیک ایران در تهران — نهادی که تنها مأموریت آن حفاظت از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در ایران است — برگ سیاه دیگری بر کارنامه نگران‌کننده آمریکا در تضعیف فعالانه دیپلماسی می‌افزاید.

این الگو پیش‌تر نیز آشکار شده بود؛ آن‌گاه که آمریکا در جریان مذاکرات دیپلماتیک با ایران، نه یک‌بار بلکه دو بار، حاکمیت و تمامیت ارضی یک دولت عضو سازمان ملل متحد را نقض کرد.

چنین اقداماتی بیانگر نقض عامدانه بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و موازین رفتار متمدنانه است.

