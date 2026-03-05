شهادت ۳ کارمند دبیرخانه خبرگان رهبری در قم

«با قلبی آکنده از درد و اندوه شهادت همکاران شریف دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری شهید حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن سامعی، شهید احمد مولوی و شهید ابوالحسن امیری را تبریک و تسلیت می‌گوییم.

مراسم تشییع و تدفین این شهیدان مخلص روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.»