پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی بصورت سالم و کاملا مسلح شکار شد

به گزارش ایلنا به نقل از س‍پاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۶ اعلام کرد:



در ادامه عملیات‌های غرور آفرین پدافندی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی قبل از مأموریت تهاجمی بصورت سالم و کاملا مسلح با سامانه نوین پدافندی شکار و در تسلط رزمندگان هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفته است.



این پهپاد پیشرفته جهت بررسی اکنون در اختیار کارشناسان و مهندسان هوافضا قرار گرفته است.