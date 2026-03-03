اطلاعیه شماره ۱۶

پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی بصورت سالم و کاملا مسلح شکار شد

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۶ از شکار پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی قبل از مأموریت تهاجمی بصورت سالم و کاملا مسلح با سامانه نوین پدافندی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از س‍پاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۶ اعلام کرد:

در ادامه عملیات‌های غرور آفرین پدافندی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، پهپاد هرمس ۹۰۰ ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی قبل از مأموریت تهاجمی بصورت سالم و کاملا مسلح با سامانه نوین پدافندی شکار و در تسلط رزمندگان هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفته است.

این پهپاد پیشرفته جهت بررسی اکنون در اختیار کارشناسان و مهندسان هوافضا قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
