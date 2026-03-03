ایران با ارسال نامه به گوترش خواستار رسیدگی به جنایت میناب شد
سفیر ایران با ارسال نامه به نماینده گوترش خواستار رسیدگی به جنایت آمریکا در مدرسه میناب شد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در نامهای خطاب به نجات معلا مجید، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه کودکان، در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب، استان هرمزگان، بر حملات مسلحانه غیرقانونی هماهنگ و گسترده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
اگر حوادث غمانگیزی مانند حملات نظامی عمدی - از جمله حمله به دختران دانشآموز در ایران - محکوم نشوند، خطر ایجاد سابقه خطرناکی از مصونیت از مجازات برای هدف قرار دادن عمدی کودکان و غیرنظامیان را به همراه دارد و ممکن است به تداوم نقضهای فاحش علیه کودکان کمک کند.
هیچ خشونتی علیه کودکان بیگناه که هیچ نقشی در موقعیتهای درگیری ندارند، هرگز قابل توجیه نیست.