هفت فروند پهپاد پیشرفته دشمن، سرنگون شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، تعداد ۷ فروند انواع پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت قرار گرفته و در نقاط مختلف کشور سرنگون شدند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است؛ این پهپادها از انواع‌ام کیو ۹، هرون، هرمس و اوربیتر بوده و در مناطق تبریز، تهران، اصفهان، خرم آباد و بوشهر توسط سامانه‌های نیروی پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته و ساقط شد.

با احتساب پهپادهای ساقط شده روز گذشته، تعداد پهپادهای سرنگون شده از ابتدای جنگ به ۲۹ فروند رسیده است.