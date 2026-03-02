شکار جنگنده اف – ۱۵ آمریکا توسط پدافند هوایی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند جنگنده اف-۱۵ ارتش متجاوز آمریکا که قصد تجاوز به کشور را داشت توسط پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت و ساقط گردید.

لاشه جنگنده به دلیل نزدیک بودن به کشور کویت در آنجا سقوط کرده است.