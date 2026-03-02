انهدام دومین پهپاد MQ9 دشمن توسط پدافند سپاه

انهدام دومین پهپاد MQ9 دشمن توسط پدافند سپاه
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که پدافند هوافضای سپاه در یک شگفتانه جدید، یک فروند MQ9 دیگر را در استان اصفهان منهدم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از  سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران از انهدام یک فروند پهپاد هرمس دیگر در شهرستان جم و یک فروند دیگر در اصفهان خبر داد.همچنین پدافند هوافضای سپاه در یک شگفتانه جدید، یک فروند MQ9 دیگر را در استان اصفهان منهدم کرد.

در مجموع تا این لحظه ۲۰ عدد پهپاد هرمس و ۲عدد پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط پدافند سپاه ساقط شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
