انهدام دومین پهپاد MQ9 دشمن توسط پدافند سپاه
کد خبر : 1757547
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که پدافند هوافضای سپاه در یک شگفتانه جدید، یک فروند MQ9 دیگر را در استان اصفهان منهدم کرد
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران از انهدام یک فروند پهپاد هرمس دیگر در شهرستان جم و یک فروند دیگر در اصفهان خبر داد.همچنین پدافند هوافضای سپاه در یک شگفتانه جدید، یک فروند MQ9 دیگر را در استان اصفهان منهدم کرد.
در مجموع تا این لحظه ۲۰ عدد پهپاد هرمس و ۲عدد پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط پدافند سپاه ساقط شده است.