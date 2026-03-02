انهدام دومین پهپاد MQ9 دشمن توسط پدافند سپاه

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران از انهدام یک فروند پهپاد هرمس دیگر در شهرستان جم و یک فروند دیگر در اصفهان خبر داد.همچنین پدافند هوافضای سپاه در یک شگفتانه جدید، یک فروند MQ9 دیگر را در استان اصفهان منهدم کرد.



در مجموع تا این لحظه ۲۰ عدد پهپاد هرمس و ۲عدد پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط پدافند سپاه ساقط شده است.