امروز ۱۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن سرنگون شد

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است: این پهپادها غالبا از نوع هرمس بوده و در مناطق مختلف تهران، خوزستان، اصفهان، غرب و شمال غرب کشور و فردو توسط شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفته و ساقط شد.

با احتساب پهپادهای ساقط شده روز گذشته، تعداد پهپادهای سرنگون شده از ابتدای جنگ به ۲۲ فروند رسیده است.