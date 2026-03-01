امروز ۱۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن سرنگون شد
ارتش در اطلاعیهای اعلام کرد: ۱۰ فروند پهپاد پیشرفته دشمن، طی ساعات گذشته سرنگون شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، تعداد ۱۰ فروند انواع پهپاد پیشرفته دشمن مورد اصابت قرار گرفته و در نقاط مختلف کشور سرنگون شدند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه افزوده است: این پهپادها غالبا از نوع هرمس بوده و در مناطق مختلف تهران، خوزستان، اصفهان، غرب و شمال غرب کشور و فردو توسط شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفته و ساقط شد.
با احتساب پهپادهای ساقط شده روز گذشته، تعداد پهپادهای سرنگون شده از ابتدای جنگ به ۲۲ فروند رسیده است.