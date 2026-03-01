پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری در پی شهادت رهبر انقلاب

متن پیام آیت الله موحدی کرمانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت پر افتخار فقیه مجاهد و عالم ربانی رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، نایب بر حق حضرت ولی عصر (ارواحناه فداه)؛ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رحمت الله علیه) را به پیشگاه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، امت اسلامی، مراجع عظام و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می کنم.

امروز داغدار رهبری هستیم که در سی و هفت سال مسؤولیت خویش، صفحه ای جدید از حکمرانی اسلامی را به نمایش گذارد و در سوگ بزرگمردی نشستیم که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر مستکبران و جهاد فی سبیل الله، یگانه عصر خویش بود و به حق خلف صالح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) بود.

اینجانب علی رغم تآلم روحی شدید از فقدان ایشان، عروج ملکوتی این مجاهد بزرگ و فرزند پاک حضرت زهرا «سلام الله علیها» که همچون مقتدایش امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل آمد سرآغاز فصلی نوین در عرصه جهاد و مقاومت و مبارزه با صهیونیسم جهانی می دانم ان شاء الله.

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری